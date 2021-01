Pandemie : Vier weitere Corona-Tote im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Rhein-Kreis Neuss ist weiter gestiegen. Zudem sind vier weitere Todesfälle zu verzeichnen.

Kreisweit ist aktuell bei 1129 Personen (Vortag: 1108) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon befinden sich 166 (Vortag: 161) in einem Krankenhaus. Kreisweit 7646 Personen sind wieder von der Infektion genesen. Von den derzeit mit dem Virus infizierten Personen wohnen 462 (Vortag: 467) in Neuss, 165 (143) in Grevenbroich, 151 (154) in Dormagen, 119 (112) in Meerbusch, 76 (77) in Kaarst, 65 (59) in Jüchen, 50 (51) in Rommerskirchen und 41 (45) in Korschenbroich.