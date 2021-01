Haltestelle „Am Rathaus“ in Kaarst : Mann zerstört nach Streit mit Busfahrer Seitenscheibe

Kaarst Nach einer Auseinandersetzung mit dem Busfahrer hat ein unbekannter Fahrgast am späten Dienstagabend (5. Januar) gegen 23.20 Uhr die Seitenscheibe eines Linienbusses an der Bushaltestelle „Am Rathaus“ in Kaarst zerstört.

Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Fahrgast geriet aus bislang noch unbekannten Gründen mit dem Busfahrer in Streit.

Als das Fahrzeug schließlich losfuhr, warf der Mann eine Flasche gegen die Seitenscheibe, worauf sie zerbrach. Anschließend flüchtete der Täter gemeinsam mit seinen beiden Begleitern.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrgast um einen Mann aus Neuss handeln dürfte. Dieser hatte dunkle Haare und einen Vollbart. Eine der Begleitpersonen hatte rötliche Haare und war etwa 1,70 Meter groß, ein Zweiter war zirka 17 Jahre alt und hatte blondes Haar.

Die Ermittlungen dauern an, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise auf die Unbekannten werden unter der Telefonnummer 02131 3000 erbeten.

(NGZ)