Zahlen im Rhein-Kreis Neuss : Corona fordert vier weitere Todesopfer

Rhein-Kreis Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Rhein-Kreis Neuss ist gestiegen. Auch bei den Toten gab es einen Anstieg. Und auch in den Krankenhäusern gibt es mehr Covid-19-Patienten.

Im Kreis ist aktuell bei 1108 (Vortag: 1042) Menschen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Davon befinden sich 161 (Vortag: 154) in einem Krankenhaus. Von den derzeit mit dem Virus infizierten Menschen wohnen 467 (Vortag: 452) in Neuss, 154 (137) in Dormagen, 143 (137) in Grevenbroich, 112 (111) in Meerbusch, 77 (67) in Kaarst, 59 (52) in Jüchen, 51 in Rommerskirchen (44) und 45 (42) in Korschenbroich.