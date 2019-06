Start und Ziel in Kaarst : Martinus-Rallye führt an den Niederrhein

Kaarst Zum sechsten Mal veranstaltet der Lions-Club Kaarst-Büttgen-Korschenbroich am Samstag (8. Juni) die Martinus-Rallye. In diesem Jahr gibt es allerdings eine Neuerung.

Die Rallye startet nicht wie in den vergangenen Jahren im Dycker Weinhaus in Jüchen, sondern am Kaarster „Bebop“. Und das hat Gründe, wie Tilo Voigthaus, Präsident des Lions-Clubs Kaarst-Korschenbroich, erklärt. „Die Konditionen im Dycker Weinhaus haben nicht mehr gepasst. Wir machen Kaffee und Kuchen jetzt in Eigenregie und haben dadurch mehr Reinerlös“, sagt Voigthaus.