Sportfreunde Vorst in Kaarst : Neue Gedenksteine am Sportplatz

Neue Gedenksteine am Sportplatz

Sportfreunde Vorst in Kaarst

Die neuen Gedenksteine der Sportfreunde Vorst erinnern an die ehrenamtlichen Helfer des Vereins. Foto: Michael Zöllner

Kaarst Die Sportfreunde Vorst haben verdienten Vereinsmitgliedern und Bürgern eine besondere Ehre zuteil werden lassen. Im Rahmen der 30. Sportwoche weihte der erste Vorsitzende Michael Börgers die neuen Gedenksteine im Sportpark Vorst feierlich ein.

Die größte Plakette und in Vertretung aller Gründungsmitglieder erhielt Heinrich Vogt. Vogt, der 1983 leider viel zu früh verstarb, war stolze 38 Jahre Jugendleiter des Vereins war und prägte die Sportfreunde mit seinem Engagement wie kein Zweiter. Aber nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch verdiente Bürger wurden auf den Steinen verewigt. So erhielt der ehemalige Ratsherr und Vize-Präsident des VfR Büttgen, Herbert Ahlert, posthum diese besondere Ehrung, weil er sich maßgeblich für die Realisierung des Sportplatzes und Vereinsheims einsetzte. Die Sportfreunde gedenken mit diesen Plaketten an Hans Schmitz, Hans Plenkers, Hans Müllers, Norbert Knappe, Peter Maaßen, Willi Gieles, Erwin Gedack, Hans Goertz, Willi Unterberg, Rudi Stepprath, Detlef Keune und Bernd Schnitzler.