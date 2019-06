Festplatz in Kaarst : Schaukel „Rocket“ ist das Kirmes-Highlight

Kaarst Bis zum Schluss hat Platzmeister Rico Wallfaß das Geheimnis gut gehütet, nun ist es raus.

Seit nunmehr 50 Jahren ist die Familie Wallfaß für die Bestückung des Kaarster Kirmesplatzes zuständig. Und auch in diesem Jahr haben Rico Wallfaß und sein Team wieder einen ordentlichen Platz zusammengestellt. Bis zum Schluss allerdings blieb das Highlight-Fahrgeschäft ein Geheimnis, nun ist es raus: Die Kirmesbesucher dürfen sich auf die Riesenschaukel „Rocket“ der Familie Hartmann freuen, in der es ziemlich schnell und ziemlich wild zur Sache geht. Die Familie Hartmann betreibt bereits in der fünften Generation Fahrgeschäfte und fährt auf Jahrmärkte in ganz Deutschland.