Kaarst verabschiedet Konzept : Ein Klimaschutzmanager für die Stadt

Ein Klimaschutzbeauftragter soll dafür sorgen, dass auch in Kaarst in den nächsten Jahren weniger CO2 ausgestoßen wird. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Der Umweltausschuss hat ein Klimaschutzcontrolling für die Stadt Kaarst beschlossen, auch das Klimaschutzkonzept wurde verabschiedet. Die Grünen scheiterten mit einem Antrag, diesem einen höheren Stellenwert zu verleihen.

Nach dem Planungs- und Verkehrsausschuss hat jetzt auch der Bau- und Umweltausschuss über das Klimaschutzkonzept mit integriertem Handlungskonzept „Anpassung an den Klimawandel“ beraten und dem Rat empfohlen, der Umsetzung zuzustimmen. Heiner Hannen (Die Grünen) wollte vorpreschen mit einem Antrag, wonach die Mittel für die in einer Prioritätenliste genannten Maßnahmen praktisch automatisch über mehrere Jahre zuverlässig zur Verfügung gestellt werden sollten, um mögliche Kürzungen auszuschließen. Hannen wollte dem Klimaschutz auf diese Weise einen höheren Stellenwert verleihen. Kämmerer Stefan Meuser erklärte, dass die von den Grünen vorgeschlagene Vorgehensweise rechtlich nicht möglich sei.

Als Empfehlung an den Rat wurde jetzt das Klimaschutzkonzept und dessen Umsetzung sowie ein Klimaschutzcontrolling beschlossen. Beschlossen wurde auch der von den Grünen kritisierte Passus, alle Maßnahmen unter den Vorbehalt der Mittelbereitstellung im Haushalt zu stellen. Bei allen Maßnahmen müssten alle Fördermöglichkeiten ausgeschöpft werden. Die Verwaltung wurde beauftragt, den Antrag auf Förderung eines Klimaschutzmanagers zu stellen. Diese Fachkraft wird für drei, möglicherweise aber auch für fünf Jahre gefördert. Rainer Milde (CDU) gab zu Protokoll, dass die Beschäftigung einer Klimamanagerin beziehungsweise eines Klimamanagers auf die Dauer der Bezuschussung begrenzt werden solle. Walter Boestfleisch von der FDP kündigte an, dass sich seine Fraktion bei der Abstimmung enthalten werde wegen „verschiedener Bedenken“. Die Grünen stimmten hingegen zu, obwohl ihr Antrag mit neun zu vier Stimmen bei vier Enthaltungen abgelehnt worden war. Dieses Abstimmungsverhalten begründete Hannen so: „Besser den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach.“