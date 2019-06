Radsporthalle in Büttgen : Sportforum: Kallen hofft auf NRW-Gelder

Büttgen Nachdem das Sportforum Büttgen nicht den Zuschlag für ein Bundesleistungszentrum erhalten hat, ist die Enttäuschung groß. Nun hoffen die Verantwortlichen zumindest auf Geld für eine energetische Modernisierung.

Die Nachricht hat Franz-Josef Kallen in der vergangenen Woche aus unserer Zeitung erfahren. Das Land Nordrhein-Westfalen hat nach einer Mitteilung des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) der offenen Radrennbahn in Köln eine Zusage gegeben, diese zu einem ganzjährig nutzbaren Velodrom und Radsportzentrum auszubauen. Damit waren alle Hoffnungen Kallens, im Sportforum an der Olympiastraße in Büttgen ein Bundesleistungszentrum für den Radsport zu installieren, mit einem Mal wie weggewischt. Zusätzlich dürften ihm die Worte von BDR-Präsident Rudolf Scharping Kallen einen weiteren Stich versetzt haben. „Wir sind begeistert, dass heute diese Entscheidung vom Ministerium in Düsseldorf verkündet wurde. Dieses Velodrom in Köln wird uns sportlich ein großes Stück voranbringen. Nach der Oderlandhalle im Osten unserer Republik steht uns dann auch im einwohnerstärksten Bundesland im Westen eine ganzjährig nutzbare Radsporthalle zur Verfügung, die internationalen Ansprüchen genügt,“ hatte der ehemalige SPD-Parteivorsitzende zu der Entscheidung gesagt.