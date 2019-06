Musikwettbewerb in Kaarst : „Young Stage“: Bewerbungsfrist läuft am 14. Juni ab

Kaarst Im Zusammenspiel mit der etablierten Konzertreihe „School’s out“ richtet die Stadt Kaarst einen Vorentscheid zum Musikwettbewerb „Young Stage“ aus. Dieser wird im gesamten Rhein-Kreis Neuss durchgeführt.

Am Freitag, 12. Juli, wird im Kaarster Jugendzentrum Bebop (Pestalozzistraße 2) der Sieger aus Kaarst gesucht. Dieser darf dann im Finale am 31. Oktober im Greyhound Café in Neuss auftreten. Zudem hat der Gewinner des Vorentscheids in Kaarst die Chance auf einen Auftritt beim Stadtfest „Kaarst Total“. Wer sich noch anmelden möchte, muss sich beeilen: Denn am 14. Juni endet die Anmeldefrist. Wer sich angesprochen fühlt, schickt seine Anmeldung einfach per E-Mail an stadtmarketing@kaarst.de. Fragen rund um den Wettbewerb beantworten Dorothee Kraus (02131 987303) oder der Kaarster Kulturmanager Dieter Güsgen (02131 987301).