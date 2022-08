Kaarster Ehepaar feiert Gnadenhochzeit : 70 Jahre ein Herz und eine Seele

Ein Kuss zur Gnadenhochzeit: Helga und Heinz Klages sind seit 70 Jahren glücklich verheiratet. NGZ-Foto: Dobler Foto: Susanne Dobler

Kaarst Helga und Heinz Klages feiern am Dienstag das seltene Fest der Gnadenhochzeit. Vor 70 Jahren haben sich die beiden in Düsseldorf das Ja-Wort gegeben.

Von Elisabeth Keldenich

Helga und Heinz Klages können es gar nicht fassen: „Wir kennen uns 75 Jahre und sind 70 Jahre verheiratet“, sagt eine strahlende Helga Klages. Die Eheleute, beide 91 Jahre alt, feiern am 23. August ihre Gnadenhochzeit – zuhause im kleinen Kreis mit der Familie. In einer Jugendgruppe im niedersächsischen Meinbrexen begegneten sie sich das erste Mal. Heinz war hier geboren, Helga lebte seit ihrer Flucht aus dem Sudetenland mit Umwegen über die ehemalige DDR seit 1946 in Meinbrexen.

Heinz Klages absolvierte eine Schreinerlehre und folgte seiner Helga 1952 nach Düsseldorf, als sie durch einen berufsbedingten Wechsel ihres Vaters 1951 dort eine neue Heimat fand. Zu Beginn lebte das junge Paar in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gemeinsam mit den Eltern von Helga Klages. Da gab es dann irgendwann Beschwerden der Wirtin, dass dort ständig ein junger Mann sei, erinnert sich Helga Klages. Und da sowieso geheiratet werden sollte, schlossen beide am 23. August 1952 den Bund der Ehe auf dem Standesamt in Düsseldorf. Am selben Tag fand die kirchliche Trauung in der Notkirche des evangelischen Krankenhauses statt, da die Friedenskirche noch defekt war.

1957 wurde aus dem Ehepaar Klages mit der Geburt des Sohnes Ralf eine Familie – 1962 komplettiert durch Tochter Heike. In dem Jahr zog die junge Familie gemeinsam mit Helga Klages Eltern in das Haus an der Drosselstraße, in dem sie heute noch leben. Sohn Ralf wohnt oben, Tochter Heike mit ihrer Familie in Vorst. Stolz sind Helga und Heinz Klages auf ihre Enkelin Jennifer. Heinz Klages liebte früher die Gartenarbeit, seine Frau hat mit vielen Handarbeiten das Haus geschmückt – Seidenmalerei, Töpfern und Patchworkarbeiten zählten zu ihren Hobbys. Die Jubilare reisten gerne an die Nord- und Ostsee. Bis heute kocht Helga Klages täglich frisch und erfreut Besucher mit selbst gebackenem Kuchen.