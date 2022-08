Musiker aus Kaarst : Carolus-Ehrenbecher geht an Mark Koll

Mark Koll (2.v.r.) hat den Carolus-Ehrenbecher vom Vorstand um Lars Christoph (2.v.l.) und Helmi Groß überreicht bekommen. Foto: Gesellschaft Carolus

Kaarst Auf den Tönishöfen in Kaarst wurde der 36. Carolus-Ehrenbecher an Mark Koll verliehen. So drehte sich an diesem Abend auch viel um Musik.

Es war ein schöner, reizvoller Sommerabend am Freitag auf den Tönishöfen. Da kamen Menschen zusammen, die sich lange nicht gesehen hatten oder die sich sonst eher nicht begegnet wären. Im Mittelpunkt stand Mark Koll. Er bekam den 36. Carolus-Ehrenbecher verliehen – genau die richtige Entscheidung vor dem Hintergrund, dass die Carolus-Gesellschaft ihr Image ein wenig auffrischen möchte. „Wir sind nicht so vermessen zu glauben, dass alle Besucher hier wegen Carolus gekommen sind“, sagte der Vorsitzende Lars Christoph in seiner Begrüßungsrede. Er begrüßte den früheren Carolus-Vorsitzenden Hans-Peter Grabowski sowie etliche Männer, die in den vergangenen Jahren den Carolus-Ehrenbecher verliehen bekommen hatten wie Dieter Tischer, Stefan Hügen, Franz-Josef Kallen, Theo Thissen und Thomas Röttcher.

Die Alt-Bürgermeister Franz-Josef Moormann und Ulrike Nienhaus waren ebenso da wie Bürgermeisterin Ursula Baum und weitere Vertreter der Politik. Aber Mark Koll hatte natürlich auch Gäste eingeladen wie den ebenso wie er selbst sehr umtriebigen Kantor Wolfgang Weber oder den Musiker und Musiktherapeuten Frank Henn. Die Musik spielte eine Hauptrolle, und zu den beeindruckendsten Auftritten gehörte der von Silke Hitzkes. Necati Özen, ebenfalls aus dem Umfeld des Café EinBlick, zeichnete Besucher.