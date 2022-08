Eiserne Hochzeit in Grevenbroich : Als Marga ihren Klaus unter den Regenschirm ließ

Grevenbroich Marga und Klaus Windgassen feiern ihre Eiserne Hochzeit. Das Ehepaar lernte sich im Jahr 1954 an einem regnerischen Tag kennen. Jeden Morgen spazieren die beiden gemeinsam über die Apfelwiese. Wie sie sich kennengelernt haben.

Heute vor 65 Jahren gaben sich Marga und Klaus Windgassen auf dem Standesamt in Wuppertal das Ja-Wort und erhielten wenige Monate später den Segen der Kirche. Das Ehepaar aus Grevenbroich feiert damit seine Eiserne Hochzeit. Marga und Klaus lernten sich bereits im Jahr 1954 kennen. Damals war Marga, die nach der Schule eine Lehre als Groß-und Einzelhandelskauffrau machte, mit ihren Freundinnen spazieren, als sie ihren heutigen Ehemann auf der Straße sah, der mit zwei Freunden im Regen unterwegs war. „Wir hatten Schirme und zwei seiner Freunde wollten bei mir unter den Schirm. Denen habe ich aber einen Korb gegeben und nur Klaus drunter gelassen“, erinnert sich die Jubilarin schmunzelnd. Kurze Zeit später hatten sie ein zweites „Date“, bei dem die Sympathie konkreter wurde und eine Beziehung entstand. Als die beiden 1957 heirateten, fanden sie eine Wohnung in Wuppertal .

1958 wurde Tochter Christiane geboren, zwei Jahre später Sohn Frank, der seit 40 Jahren in Kalifornien lebt. Von Wuppertal zog die Familie 1979 ins Münsterland nach Vreden an der holländischen Grenze, wo Klaus Windgassen für ein Unternehmen den Verkauf leitete.

Im Münsterland entdeckte das Ehepaar seine Leidenschaft für das Golfspielen und Reisen. Aber auch ein großer Umzug stand bald an: Von Vreden nach Grevenbroich. An der Erckensstraße fühlte sich das Ehepaar schnell wohl. Sie genossen die gute Nachbarschaft, die schöne Wohnung und die Nähe zum Stadtpark. „Jeden Morgen machen wir unseren Spaziergang über die Apfelwiese“, erzählen beide. Über ein Netzwerk der Christuskirche sind gute Freundschaften entstanden. Regelmäßig werden sie von Freunden zu Ausflügen mitgenommen. „Dann geht’s nach Brüggen, Wassenberg oder in die Eifel“, erzählt die Jubilarin. Mit den Kindern und Schwiegerkindern, den Enkeln Cody und Taylor, den Urenkeln Jude und Sloane sowie den guten Freunden wollen sie die Eiserne Hochzeit mit einem guten Essen im Danielshof in Kaster feiern.