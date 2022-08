Kostenloses Internet in Kaarst : Stadt richtet an sechs Standorten freies WLAN ein

Kaarst Die Bürger der Stadt Kaarst können an mehreren Stellen ab sofort kostenlos im Internet surfen. Die Stadt Kaarst hat nach eigenen Angaben zehn WLAN-Accesspoints an sechs Standorten im Stadtgebiet installiert.

Bereits im Jahr 2019 hatte sich die Stadt Kaarst auf das europäische Förderprogramm beworben. Die Firma „The Cloud Networks Germany GmbH“ installierte nun in Zusammenarbeit mit der „Circet Deutschland GmbH“ die neuen WLAN-Accesspoints. An folgenden Standorten gibt es nun freien Internetzugang für die Bürger: Je zwei Accesoints wurden an den beiden Rathäusern in Kaarst und Büttgen installiert, ebenfalls zwei an der Sparkasse in Büttgen inklusive Bahnhof, einer am Bahnhof in Holzbüttgen, der Sparkasse in Holzbüttgen inklusive Lindenplatz und zwei Accesspoints am Strandbad Kaarster See.