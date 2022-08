Künstler aus Kaarst : Siemsen gibt keine VHS-Kurse mehr

Kaarst Nach 44 Jahren stellt der Künstler aus Driesch seine Angebote ein. Das sind seine Beweggründe.

44 Jahre lang war Burkhard Siemsen im Auftrag der VHS tätig, hat von 1978 bis 2022 stets zwei Kurse an verschiedenen Orten angeboten. Mit Beginn des Herbstsemesters stellt der Künstler aus Driesch seine Bildungsangebote im Auftrag der VHS Kaarst-Korschenbroich ein. Das teilte Siemsen in einer Bekanntmachung mit. „Für mich sind die Umstrukturierungen in den Leitungs- und Fachbereichsebenen für eine gedeihlich, kreative Zusammenarbeit nicht geeignet“, heißt es in seiner Stellungnahme. Jede Schulform brauche eine ihrem Auftrag entsprechende, fachlich qualifizierte Führungs- und Unterrichtsstruktur. „Die Entgelte für die Teilnahme an den VHS-Angeboten sind inzwischen so hoch, dass einkommensschwächere Menschen selbst bei ermäßigter Gebühr kaum noch erreicht werden können“, so Siemsen weiter. Laut Siemsen meine aber der Grundgedanke und der gesetzliche Auftrag im Erwachsenenbildungsgesetz gerade diese, um Benachteiligten eine Weiterbildungschance zu geben.