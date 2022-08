Von Freitag bis Mittwoch : Tönisberger Schützen feiern Jubiläumsfest

Tönisberg Die St.-Antonius-Isidorus-Bruderschaft plant für das Wochenende ein abwechslungsreiches Programm. Vorher wird der ganze Ort geschmückt.

Wer in diesen Tagen aufmerksam durch Tönisberg fährt, sieht an vielen Stellen geschäftiges Treiben: Seitdem mit dem Vogelschuss im Mai ein neues Königshaus feststeht, bereitet sich das ganze Bergdorf auf das Schützenfest vor, das nun von Freitag bis Mittwoch, 19. bis 24. August, gefeiert wird. Schließlich sollen alle Straßen zum Jubiläumsschützenfest der St.-Antonius-Isidorus-Bruderschaft einen prächtigen Anblick bieten. Gefeiert wird das 400-jährige Bestehen der St.-Isidorus-Bruderschaft, die 1621 gegründet wurde. 1952 wurde sie mit der St.-Antonius-Bruderschaft, 1529 gegründet, vereinigt.

Die Straßengemeinschaften drehen rote und weiße Röschen für die Maien und Bögen über den Einfahrtsstraßen. Einzelne Nachbarschaften haben besondere Aufgaben. So schmückt zum Beispiel die Straßengemeinschaft Siebenhäuser die Königskutsche und in der Neufeldheide wird die große Krone für das Königshaus erstellt. Neben den vielen Aktiven sind auch Gruppen der weit über zweihundert Personen starken Bruderschaft dabei, die Vorbereitungen für ihre Standquartiere zu treffen, die über den ganzen Ort verteilt sind.

Bis zum Fest gibt es noch viel zu tun. Die Straßengemeinschaften schmücken die Straßen und Ortseingänge, die Häuser des Königshauses, die Bühne für die Parade, den Festplatz. Ist alles geschmückt, beginnt am Freitagabend der Kränzerabend um 19.30 Uhr im Festzelt auf dem Kirmesplatz. Am Samstag, 20. August, folgt ab 13 Uhr das traditionelle Maienfahren. Mit Kaltblütern und Planwagen geht es durch den ganzen Ort, für 18 Uhr ist das Maienrichten am Op-de-Hipt-Platz geplant. Danach wird ab 19.30 Uhr bei der Kirmesdisco mit DJ Dennis im Zelt weiter gefeiert. Der Sonntag startet um 9.30 Uhr mit einem Festhochamt. Um 15.30 Uhr beginnt dann der große Festumzug durch Tönisberg, gegen 17.30 Uhr wird er auf dem Helmeskamp zur Parade erwartet. Beim Königsgalaball ab 20 Uhr sorgt die Partyband Dolce Vita für Stimmung.