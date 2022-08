„Kaarst Total“ : „Kaarster for Future“ wünschen sich Stadtfest ohne Plastikmüll

Kaarst Die Klimainitiative „Kaarster for Future“ fordert für die Zukunft ein Verbot von Einwegbesteck, Einwegflaschen und Einwegverpacken für das Stadtfest „Kaarst Total“.

Das Stadtfest „Kaarst Total“ kehrt nach der Corona-Zwangspause am ersten Wochenende im September (2. bis 4.) mit einem vollen Programm auf drei großen Bühnen zurück in die City. Die Klimainitiative „Kaarster for Future“ hofft darauf, dass die Besucher nicht so viel Müll hinterlassen. „Das Fest verspricht für viele Menschen ein tolles Erlebnis zu werden. Schöner wäre es aber noch, wenn wir alle feiern könnten, ohne Berge von Einwegverpackungen zu hinterlassen,“ erklärt die Initiative in einer Stellungnahme, die unserer Redaktion vorliegt. „Das diesjährige Stadtfest sollte das letzte ohne Mehrweggebot sein“, fordern die Klimaschützer.