Diamantene Hochzeit in Grevenbroich : Erst musste der Bruder helfen – dann hat’s wirklich gefunkt

Orken Klara und Paul Gingter aus Orken sind seit 60 Jahren zusammen. Vor alllem Klaras Bruder hatte einen großen Anteil daran, dass das Ehepaar zusammen fand.

Auf ein schönes gemeinsames Leben schauen Paul und Klara Gingter am Tag ihrer Diamanthochzeit zurück. Im Nikolauskloster gaben sie sich heute vor 60 Jahren das Ja-Wort. Auf dem Standesamt in Frimmersdorf wurden sie im Juli 1962 getraut.

Die Jubilare stammten beide aus großen Familien. Paul (88) hatte sechs Geschwister, darunter sein Zwillingsbruder Peter, der ihm zum Verwechseln ähnlich sah. Nach der Volksschule, die der Südstädter in der Stadtmitte besuchte, machte er beim Schreiner Schmitz in Jüchen eine Ausbildung zum Maler und Anstreicher. Er arbeitete in Elfgen bei Alois Langen, beim Maler Breiden in Gustorf und bei Kwasny in Neurath, ehe er eine Anstellung bei Rheinbraun fand, wo er bis zum Ruhestand seinen Beruf ausüben konnte.