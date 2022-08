Gastronomie in Neuss : Die Flotte Theke – eine Gaststätte als sozialer Treffpunkt für alle Schichten

Neuss Das Neusser Wirte-Ehepaar Roswitha und Dieter Heinz feiert Diamanthochzeit. Ihr Name steht für Gastlichkeit, für soziales Engagement, für Förderung des gastronomischen Nachwuchses und für die Kooperation der Neusser Wirte.

Sprechen Neusser über die Flotte Theke, dann fällt schnell der Name Heinz. Seit 55 Jahren führt die Familie die Gaststätte am Theodor-Heuss-Platz gegenüber dem Hauptbahnhof. Mit Ralph Heinz und seiner Frau Alex steht seit 2003 bereits die zweite Generation am Zapfhahn. Sohn und Schwiegertochter setzen erfolgreich fort, was Roswitha (82) und Dieter Heinz (79) aufgebaut haben: eine familiär geführte Wirtschaft mit lebhaftem Thekenbetrieb, gepflegten Getränken und leckerer Hausmannskost. „Die Kinder machen das gut“, sagt Roswitha Heinz, der es immer wichtig war, Anlaufstelle für möglichst breite Bevölkerungsschichten zu sein: Rechtsanwälte und Arbeitslose, junge Fußballfans und Rentner, Ehepaare und Reisende. Für jeden Gast hatten Roswitha und Dieter Heinz neben Getränken und Speisen auch immer ein offenes Ohr. So machten sie aus ihrer Gaststätte einen sozialen Treffpunkt.