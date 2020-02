Konzept in Kaarst : Feuerwehr sucht Freiwillige

Kaarst Mit einem Konzept will die Stadt Kaarst in Kooperation mit der Feuerwehr neue freiwillige Rettungskräfte anlocken. Der Fokus liegt dabei auf Seiteneinsteiger und der Jugend. Ein Anreiz sind spezielle Vergünstigungen.

Dann wird auch Feuerwehrchef Andreas Kalla eingeladen sein. Im Gespräch mit unserer Redaktion gibt er zu, dass der Feuerwehr mindestens 30 Freiwillige fehlen. „Wir brauchen pro Löschzug mindestens 70 Feuerwehrleute“, sagt er. Bei zwei Löschzügen sind das 140 Feuerwehrleute – mindestens. „Da in den kommenden Jahren viele aus Altersgründen ausscheiden, wäre es schön, wenn ich mehr als 30 neue Freiwillige finden würde“, sagt Kalla. Zugleich erklärt er, wie er das schaffen will und welche Zielgruppen er ins Auge gefasst hat. „Am einfachsten ist es, die Neubürger anzusprechen“, sagt er. Denn im Einwohnermeldeamt, wo sich jeder Neu-Kaarster erst einmal anmelden muss, könnte ein großes Plakat der Feuerwehr hängen. Zudem dreht Kalla mit einer Kaarster Firma gerade ein Werbevideo. Der Feuerwehr-Chef hofft darauf, dass Neubürger in der Stadt Kontakte suchen – und diese bietet die Freiwillige Feuerwehr zuhauf. Dabei ist dem Brandmeister das Geschlecht oder die Nationalität egal. „Ich sehe alle als gleichwertig an. Sie müssen nur für die Feuerwehr geeignet und sportlich fit sein“, sagt er. Zudem setzt die Feuerwehr künftig mehr auf Social Media und plant, über Facebook, Twitter und Instagram ebenfalls Werbung für potenzielle neue Mitglieder zu schalten.