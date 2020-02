Engagement für sozial schwache Familien : Rotarier verlängern Kinder-Förderprojekt mit Kino

Corinna und Waldemar Willing unterstützen weiterhin das Kaarster Kino. Foto: Klaus Stevens

Kaarst Der Rotary-Club Kaarst-Korschenbroich wird auch 2020 wieder das Kaarster Kino unterstützen. Das Kinder-Förderprojekt mit dem Rotary-Club wurde verlängert.

„Wenn man in die lachenden Gesichter der Kinder blickt und ihre Freude sieht, mit denen sie und ihre Eltern nach einem Kinonachmittag den Heimweg antreten, ist es für uns Ansporn, die Zusammenarbeit des Rotary-Clubs mit dem Kino Kaarst auch in Zukunft weiter zu unterstützen“, sagt Corinna Willing, die zusammen mit ihrem Mann Waldemar seit 2015 das Kinoprojekt für bedürftige Kinder und deren Familien stellvertretend für die Rotarier vor Ort begleitet.

Der Rotary Club Kaarst-Korschenbroich ist seit 1984 Teil des globalen Netzwerks aus engagierten Männern und Frauen, die sich in lokalen Clubs organisieren, um unter anderem drängende humanitäre Probleme in der Welt von heute zu lösen. Ihre Aktivitäten reichen von der Hilfe für Familien bis zu Einsätzen zur Ausrottung der Kinderlähmung. Dem örtlichen Rotary-Club gehören 44 Mitglieder an, die sich einmal wöchentlich zu Vorträgen und Kommunikation treffen.