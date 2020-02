Geplante Stromtrasse in Kaarst : Ultranet schränkt Stadtentwicklung ein

Kaarst Zwischen Osterath und Philippsburg ist eine Höchstspannungsleitung geplant. Die Trasse würde auch das Kaarster Stadtgebiet tangieren und die kommunalen Planungen einschränken. Im Stadtrat wurde das Thema diskutiert.

Die Höchstspannungsleitung ist ein Teil des gesamten Netzausbaus in der Bundesrepublik. Die Technik ist dabei neu: Erstmals wird Gleich- und Wechselstrom gemeinsam auf einem Mast übertragen. Insgesamt gibt es fünf Abschnitte, von denen vier der Netzbetreiber Amprion verantwortet – so auch den von Osterath nach Rommerskirchen.

Das ist noch unklar. „Wir sind noch nicht in der eigentlichen Genehmigungsphase, sondern in der Bundesfachplanung“, erklärt Sigrid Burkhart, Technische Beigeordnete der Stadt. Es könne noch ein oder zwei Jahre dauern, ehe es ins Planfeststellungsverfahren geht.

Das ist im Netzausbaugesetz so verankert. Darin ist festgelegt, welche Stromtrassen für den Netzausbau als Erdverkabelungen ausgebaut werden sollen und welche überirdisch gelegt werden. „Da an dieser Fläche bereits eine überirdische Stromleitung entlang läuft, will Amprion in Teilen auf die vorhandene Trasse aufseilen“, erklärt Burkhart. Es müssten allerdings einige Masten, die nicht hoch genug sind, ausgetauscht werden.