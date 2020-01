Maubiszentrum in Kaarst : „Ernsting’s“-Filiale öffnet nach Umbau wieder

Kaarst Die Filiale des Textilhandels „Ernsting’s family“ im Maubiszentrum feiert nach den Umbauarbeiten am 7. Februar ihre Wiedereröffnung.

Die umgestaltete Filiale erstrahlt für die Kundinnen und Kunden in neuem Glanz. Die rund 180 Quadratmeter große Verkaufsfläche wurde rundum modernisiert. Das Sortiment reicht von modischen Kinder- und Damenoutfits oder Herrenwäsche über Spielwaren bis hin zu Wohnaccessoires – „Ernsting’s family“ verspricht „hochwertige Qualität zu günstigen Preisen“. „Wir wollen unseren ‚Ernsting’s family’-Fans nur das Beste bieten: Vom Kleinkind bis zum Senioren soll sich jeder bei uns wohlfühlen und in angenehmer Atmosphäre einkaufen können. Durch den Umbau ist uns genau dies gelungen – die Verkaufsräume sind jetzt noch heller und übersichtlicher gestaltet. Als besonderes Geschenk zum Eröffnungstag bekommt jeder Kunde einen Rabatt von 20 Prozent auf das gesamte Sortiment“, erklärt Gebietsleiter Michael Ehrhardt. Solange die Filiale im Maubiscenter noch geschlossen ist, gibt es für Kunden Ausweichmöglichkeiten. Das nächstgelegene Ladenlokal ist auf der Bataverstraße 93 in Neuss zu finden, eine weitere gibt es auf der Niederstraße 2 in der Neusser Innenstadt.