Stellvertretender Bürgermeister von Kaarst : Kampermann macht Platz für mehr Frauen im Rat

Heinrich Kampermann scheidet nach der Wahl aus dem Rat aus. Foto: Guido Otterbein

Kaarst Der stellvertretende Bürgermeister Heinrich Kampermann wird sein Ratsmandat in der neuen Sitzungsperiode niederlegen und seinen Wahlkreis in Büttgen an eine Frau abgeben. „Wenn gewünscht wird, dass mehr Frauen in vorderster Reihe der CDU mitwirken, müssen Männer ihnen Platz machen“, erklärt Kampermann in einem Schreiben.

Er folge damit dem Beispiel einiger Männer, die auf Kreisebene auf eine Kandidatur zugunsten einer Frau verzichtet haben. Derzeit sitzen nur drei Frauen und 19 Männer für die CDU im Stadtrat. Dies widerspreche nach Kampermanns Empfinden dem Gleichstellungsgrundsatz. Zudem erfüllt er den Wunsch der Frauen-Union Kaarst nach einer stärkeren Berücksichtigung des weiblichen Geschlechts bei der Kandidatenaufstellung. Zuletzt gab es CDU-interne Diskussionen um den Anteil von Männern und Frauen im Rat. Zu Beginn der Periode saßen noch sechs Frauen in dem politischen Gremium, aus verschiedenen Gründen hat die Hälfte ihr Mandat niedergelegt.