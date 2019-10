Geld wird für therapeutisches Reiten eingesetzt : Grevenbroicher Rotarier unterstützen Jugendhilfe

Grevenbroich Geld für therapeutisches Reiten im Haus St. Stephanus.

„Stixx meets Barbeque“ ist eine feste Größe im Jahresplan der Grevenbroicher Rotarier. Seit fünf Jahren organisiert der Club ein Grill- und Familien-Event auf dem Gelände der Zehntscheune in Elsen. In diesem Sommer kamen besonders viele Gäste, so dass unter dem Strich eine Spendensumme von 15.000 Euro zusammen kam. Das Geld übergab Präsident Lutz Kunde jetzt an den Geschäftsführer der Deutschordens Jugend- und Familienhilfe im Haus St. Stephanus in Elsen.