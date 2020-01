Top Ten : Danach suchten die Kaarster 2019 bei Google

Das Logo des Internet-Giganten Google. Foto: dpa/Martin Gerten

Kaarst Der häufigste Suchbegriff, den die Deutschen 2019 in die Suchmaschine Google eingegeben haben, war nicht etwa Greta Thunberg oder Europawahl, sondern Rebecca Reusch. Doch was haben die Menschen in Kaarst 2019 eigentlich am häufigsten gegoogelt?

Wer heute danach sucht, bekommt die neuesten Artikel über das vermisste Berliner Mädchen, zu der es allerdings keinen neuen Nachrichtenstand gibt. Sie wird nach wie vor vermisst. Doch was haben die Menschen in Kaarst 2019 eigentlich am häufigsten gegoogelt?

Eins vorweg: Rebecca Reusch war es nicht, dieser Suchbegriff liegt in einem Ranking, dass das Unternehmen Google LLC unserer Redaktion zugeschickt hat, auf Platz fünf. Der häufigste Suchbegriff 2019 der Kaarster Bürger war „action kaarst“. Hintergrund: Im vergangenen April eröffnete eine Filiale der niederländischen Kette an der Neusser Straße in Kaarst. 2019 verzeichnete der Non-Food-Discounter einen Umsatz von 4,2 Milliarden Euro – kein Wunder, dass sich die Kaarster über die Neueröffnung und neuesten Angebote informieren wollten. Platz zwei in der Rangliste ist eine Überraschung: die griechische Nachrichtenseite „voice news gr“. Der Suchbegriff „romeo“ rundet die Top 3 ab – „PlanetRomeo“ ist das nach eigenen Angaben größte deutschsprachige Kontaktportal für homo-, bi- und transsexuelle Männer im Internet. Platz vier hat dann wieder etwas mit Kaarst zu tun. Dort rangiert der Suchbegriff „pavito kaarst“. Das „Pavito“ ist ein Restaurant mit einer gehobenen Küche, das auf der Rathausstraße im März 2019 eröffnete.