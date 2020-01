Spendenabend im GBG : Vorster Schüler sammeln für Abiball

Kaarst Die Abiturienten wollen mit verschiedenen Aktionen einen unvergesslichen Abend im „Crowne Plaza“ finanzieren.

Die Abiturienten sind derzeit fleißig dabei, Geld für ihren Abiball zu sammeln. Aber wie wird dieses Spektakel überhaupt finanziert? Und wie kommen die Schüler an das nötige Geld? Zu diesem Zweck fand am vergangenen Donnerstag der Spendenabend des Abiturienten-Jahrgangs (Q2) im Georg-Büchner- Gymnasium in Vorst statt. Dieser hat über mehrere Wochen den Spendenabend organisiert und ein Programm bestehend aus Tänzen, Wettkämpfen zwischen Schülern und Lehrern, einem Theaterstück und einem Schülerkonzert zusammengestellt, um Geld zu sammeln.

Die beiden Schülerinnen Julia Höfel und Romy Bohne erklärten nach dem Abend, wie sie ihren Abiball finanzieren, um sich den Traum von einem unvergesslichen Event zu erfüllen. Ihr Wunsch: Sie wollen den letztjährigen Abiball übertreffen. „Der Aufwand wird einfach jedes Jahr größer, da schon alleine die Kleider immer pompöser werden. Ein gewisser Druck, den Abend unvergesslich werden zu lassen, ist schon da“, erklärt Höfel. Geplant ist, dass der Abiball im „Crowne Plaza“ in Neuss mit rund 500 Gästen steigen soll, mit DJ, Buffet und allem drum und dran. Dafür muss eine Menge Geld in die Hand genommen werden, aber die Schülerinnen sind guter Dinge. „Das Ganze ist schon teuer, aber wir sind auf einem guten Weg und ich glaube, die nächsten Veranstaltungen werden uns den Rest des Geldes einbringen“, sagt Romy Bohne.

Bei zahlreichen Aktionen ist schon Geld zusammengekommen. Zum Beispiel haben sie schon öfters Waffeln gebacken und bei verschiedenen Buffets bei anderen Schulveranstaltungen oder einfach in der Cafeteria der Schule in der Pause verkauft. Außerdem gab es im Dezember einen selbstorganisierten Weihnachtsmarkt, der laut der Schülerinnen sehr aufwendig in der Umsetzung war, sich aber definitiv gelohnt hat. Ebenfalls im Dezember gab es die erste Stufenparty im „Stilvoll Club“ in Neuss. Die Einnahmen des Kartenverkaufs dafür gingen ebenfalls in die Abiball-Kasse.