Experte hält Vortrag : „Klimawandel ist auch in Kaarst ein Thema“

Tobias Kemper von der Energieagentur NRW. Foto: Privat

Kaarst Laut Tobias Kemper sind die heißen Tage am Niederrhein leicht angestiegen. Das hat Auswirkungen.

Thomas Kemper ist Klimaanpassungsnetzwerker bei der Energieagentur in Düsseldorf. Er hielt in Kaarst einen höchst interessanten Vortrag. Wesentliche Kernaussagen: Der Klimawandel findet statt. Und: Alle Anstrengungen, den CO2-Ausstoß zu verringern, werden extreme Wetterlagen wie Starkregen zunächst nicht verhindern können. Das erfordert eine Doppelstrategie: Neben der CO2-Einsparung wird es eine Aufgabe der Städte sein, die Auswirkungen des Klimawandels durch lokale Strategien abzufedern.

Es klang nicht alles schlecht, was Thomas Kemper zu berichten hatte: Dass zum Beispiel in unseren Regionen am Ende des Jahrhunderts ein Klima herrschen könnte, wie man es von Urlauben am Mittelmeer her kennt. Und dass unser gemäßigtes Klima dann in den skandinavischen Ländern anzutreffen sein wird. Das Jahr 2018 war das wärmste Jahr in Deutschland, die Durchschnittstemperatur lag in Nordrhein-Westfalen bei elf Grad. Seit der Jahrtausendwende haben sich, so Kemper, die Temperatursteigerungen verstetigt. Die Niederschlagsentwicklung sei dagegen weniger eindeutig. Die Tendenz gehe offenbar dahin, dass es im Sommer weniger und im Winter mehr regnet beziehungsweise schneit.

Der Referent ging auch auf den Klimawandel am Niederrhein ein: „Wir haben hier festgestellt, dass es in jüngster Zeit vier bis fünf heiße Tage mit Temperaturen um 30 Grad mehr gibt und entsprechend weniger Eistage. Das führt zu einer Verlängerung der Vegetatitionsperioden.“ In den anspruchsvollen Vortrag ließ Kemper auch den Jetstream nicht aus, das Starkwindband, das immer schwächer wird, weil am Nordpol immer mehr Eis wegschmilzt. Das führe in unseren Breitengraden unter anderem dazu, dass längere Zeit dasselbe Wetter herrscht. „Der Klimawandel ist auch in Kaarst ein Thema“, sagte Tobias Kemper und wie zum Beweis hatte er Zeitungsausschnitte mitgebracht mit Überschriften wie „Keller und Tiefgarage laufen voll“ oder „Ikea wegen Sturm Friederike evakuiert“. Das Thema Klimafolgenanpassung müsse immer mitgedacht werden. „Jede Kommune muss festlegen, wo die neuralgischen Punkte sind, zum Beispiel bei Starkregen“, erklärte Kemper.