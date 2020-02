Kaarster Zentrum : Vandalismus im Stadtpark – Unbekannte zerstören Dog-Station

Kaarst Schon früher war er ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche, und in jüngster Zeit ist er es wieder: Der Kaarster Stadtpark. Am vergangenen Wochenende haben dort erneut Unbekannte randaliert.

Überall lagen zerbrochene Flaschen und leere Pizzakartons herum. Eine Facebook-Userin postete sogar ein Bild von einer Dog-Station, die aus dem Boden herausgerissen wurde und mitten auf dem Gehweg lag. An einer solchen Dog-Station können Hundebesitzer Plastiktüten für die Hinterlassenschaft ihrer Hunde entnehmen.

Unter dem Foto äußern mehr als 30 User ihr Unverständnis über die Menschen, die so etwas tun. Kommentare wie „Was sind das nur für Menschen“; „Bin fassungslos“ und „Mama ist bestimmt stolz auf Euch“ sind dort zu lesen. Vermutet wird, dass alkoholisierte Jugendliche für das Chaos verantwortlich sind.

Auf Nachfrage bei der Stadt Kaarst zu dem Vandalismus im Stadtpark teilt Sprecher Peter Böttner mit, dass dies nicht der erste Vorfall dieser Art war. „Leider musste heute erneut der Bauhof ausrücken, um an einem Montagmorgen die Spuren des Wochenendes im Stadtpark zu beseitigen“, sagt Böttner, der das Gefühl hat, dass die Tendenz zu Vandalismus im Stadtpark in den vergangenen Jahren stärker geworden ist. Verständnis dafür hat er natürlich nicht. „Die Beschädigung von Dog-Stations, Mülleimern oder Bänken ist nicht nur vollkommen sinnlos, sie kostet den Steuerzahler auch Geld. Selbstverständlich werden die Schäden zeitnah beseitigt, denn der Stadtpark soll ein grünes Kleinod bleiben“, sagt er.

Böttner verspricht, dass das Ordnungsamt „im Rahmen der personellen Möglichkeiten“ vermehrt Präsenz im Stadtpark zeigen wird. „Dies wird jedoch nicht verhindern, dass dumme Menschen auf dumme Gedanken kommen“, so Böttner weiter.

Der Stadtsprecher appelliert zudem an die Besucher des Parks, sich an die Regeln des Zusammenlebens zu halten. „Wer seine Kraft unter Beweis stellen will, kann sehr gerne ein Tagespraktikum beim Bauhof absolvieren“, sagt er abschließend.