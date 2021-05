Stadt Kaarst schaltet neue Internet-Seite frei : Tipps für Entdeckungstouren

Kaarst Auf einer neuen Internetseite werden die Sehenswürdigkeiten in Kaarst aufgelistet. Auch Routen entlang der Grünen Achse werden vorgeschlagen.

Bürgermeisterin Ursula Baum ist froh über das neue Angebot. „Kaarst hat so viele schöne Seiten. Man muss nicht immer in die Ferne schweifen, um einen schönen Tag zu verbringen“, sagt Baum: „Gerade in Pandemiezeiten suchen viele Menschen nach lokalen Aktivitäten. Aber das muss hier in Kaarst nicht langweilig sein.“