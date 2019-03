Veranstaltung in Büttgen: „Kaarst Autal“ feiert Jubiläum auf dem Rathausplatz

Veranstaltung in Büttgen

Büttgen Die Veranstaltung, bei der sich alles um Automobile dreht, lockt am 19. Mai nach Büttgen. Zu sehen sind mehr als 100 Fahrzeuge von 19 Marken. Die Schau findet zum zehnten Mal statt.

Rund um den Rathausplatz in Büttgen dreht sich am Sonntag, 19. Mai, alles ums Automobil. Von 11 bis 18 Uhr lockt die Jubiläumsauflage von „Kaarst Autal“ dorthin. Zum zehnten Mal findet die Veranstaltung statt. 22 Aussteller präsentieren sich mit 19 Marken und insgesamt mehr als 100 automobilen Hinguckern. Dazu gibt es Jazzmusik, Fahrzeugpräsentationen und kulinarische Angebote. Unter anderem gibt es passend zum Jubiläum einen „Kaarst-Autal-Sekt“. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Neben Fahrzeugen und Dienstleistungen aus dem Automobil-Sektor gibt es ein großes Rahmenprogramm. Ein Carrera-Racingmobil bietet zum Beispiel Rennaction, außerdem gibt es einen Rennfahrsimulator der Dekra, der es Besuchern ermöglicht, ihr Fahrkönnen unter Beweis zu stellen. Gemächlicher geht’s bei einem Angebot für junge Besucher zu. Ein Miniatur-Dampftraktor dreht seine Runden auf dem Veranstaltungsgelände. Außerdem gibt’s ein Kinderschminken, Luftballonzauber sowie eine Bastel-Autoaktion für Kinder. Dabei können junge Besucher von „Kaarst Autal“ kostenfrei Auto-Schlüsselanhänger aus Holz herstellen und als Erinnerung an die Veranstaltung mit nach Hause nehmen.

Wer sein Wissen und Geschick unter Beweis stellen möchte, kann dies im Fahrsimulator einer Fahrschule machen. Und die Kreispolizei warnt vor den Gefahren von Alkohol am Steuer und mahnt mit einem Alkohol-Fahrsimulator zur Verkehrssicherheit. Für Musik sorgt das Jazzorchester Muckefuck, das von 11 bis 13 Uhr für Livemusik sorgt. Wer Lust auf einen Shopping-Ausflug hat: Ab 13 Uhr öffnet der Büttgener Einzelhandel seine Türen zum verkaufsoffenen Sonntag. Dabei wird es auch Jubiläums-Angebote geben.

Mit ein bisschen Glück gehen die Besucher zudem mit einem Preis nach Hause, schließlich gibt es eine Tombola für den guten Zweck. Der Erlös des Gewinnspiels geht in diesem Jahr an den Ortsverein Kaarst-Büttgen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Mit dem Geld soll der Wiederaufbau des Jugend-Rot-Kreuzes in Büttgen unterstützt werden, zum Beispiel durch die Anschaffung von Übungspuppen für Erste-Hilfe-Kurse.