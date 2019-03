Lossprechungsfeier der Metall-Innung im Rhein-Kreis Neuss: Junge Metallbauer in den Gesellenstand erhoben

Junge Metallbauer in den Gesellenstand erhoben

Obermeister Thomas Packroff (2.v.l.) erhob die jungen Metallbauer offiziell in den Gesellenstand, Kreisdirektor Dirk Brügge (4.v.r.), Klaus Koralewski (Kreishandwerkerschaft, l.) und der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Thomas Bachmann (r.), gratulierten. Foto: Kreishandwerkerschaft

Rhein-Kreis Die Metall-Innung im Rhein-Kreis hat junge Metallbauer losgesprochen. Obermeister Thomas Packroff erhob sie in den Gesellenstand.

Der 25-Jährige hat seine Ausbildung zum Metallbauer bei der Püwo GmbH in Grevenbroich absolviert, einem Betrieb mit rund 22 Mitarbeitern, und das ziemlich gut: Er hat die Gesellenprüfung als Bester seines Jahrgangs abgelegt. Sein Ausbildungsbetrieb hat ihn als Geselle übernommen. „Ich möchte in naher Zukunft meinen Meister machen und mich weiterbilden“, sagt Max Hoffmann.

Genau dazu ermunterte Obermeister Thomas Packroff die jungen Metallbauer während der Feier in den Räumen der Landmetzgerei Schillings in Kapellen. „Das Lernen geht weiter“, sagte er in Anwesenheit des Ehrenobermeisters Heinz Reiners und des stellvertretenden Hauptgeschäftsführers der Kreishandwerkerschaft Niederrhein, Klaus Koralewski.