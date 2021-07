Corona-Pandemie in Kaarst : 23 von 26 Testeinrichtungen in Kaarst setzen Arbeit fort

Kaarst Trotz sinkender Infektionszahlen und ebenfalls reduzierter Anreize in finanzieller Hinsicht, hält der überwiegende Teil der Testcenter in Kaarst sein Angebot weiter aufrecht. Ein Überblick.

Niko Gössing, der unter anderem ein Testcenter in Büttgen betreibt, berichtet zwar von „deutlich eingebrochenen Zahlen“, man habe sich aber dazu entschieden, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Dazu sehe man sich in der Verpflichtung im Kampf gegen die Pandemie. Für Gössing steht fest: „So lange es zumindest kostendeckend ist, machen wir weiter.“ Im Vergleich zu anderen Standorten sei Kaarst besonders: „Dort haben wir viele ältere Stammkunden, die auch vertraut mit unserem Personal sind – es ist sehr familiär.“

Auch in den Stationen der Broicherdorf-Apotheke (Xantener Straße, Ludwig-Erhard-Straße und Ikea-Parkplatz) besteht weiter die Möglichkeit, einen Corona-Test zu machen. „Es ist wirtschaftlich eine Herausforderung und man muss knapper kalkulieren, aber die Testleistung an sich wird noch benötigt“, sagt Inhaberin Claudia Peters-Hinze. Man gehe davon aus, dass in der Mitte beziehungsweise gegen Ende der Schulferien der Test-Bedarf in der Bevölkerung wieder ansteigen werde. Aktuell liege das Testaufkommen im Vergleich zu Mitte Mai nur noch bei rund 35 Prozent.