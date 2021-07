Prominenz in Kaarst : RTL dreht „Sommerspiele“ im Sportforum Büttgen

Büttgen Dreharbeiten in der Radsporthalle: Der Sender RTL drehte für seine Serie „Sommerspiele“ in Büttgen. Dabei waren die Sportler Matthias Steiner, David Odonkor und Kevin Grosskreuz.

Wer am Wochenende die RTL-Serie „Sommerspiele“ bis zum Ende gesehen hat, wird sich vermutlich die Augen gerieben haben. Denn der Austragungsort des Radrennens im Rahmen der neun Wettbewerbe wird ihm bekannt vorgekommen sein. Kein Wunder, denn RTL drehte diese Folge des Sommer-Spektakels, bei dem Sportler oder Künstler in ihnen unvertrauten Sport-Disziplinen gegeneinander antreten mussten, in der Büttgener Radsporthalle. Und so traten unter anderem die Fußballer David Odonkor, Kevin Grosskreuz und der ehemalige Gewichtheber Matthias Steiner auf Rennrädern in einem KO-System um den Gewinn der „Goldmedaille“ an.