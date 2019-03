Grundschul-Problematik in Kaarst: Stadt will Transport zur Schule organisieren

Büttgen Eltern sehen Probleme für Kinder, die in Büttgen an der Grundschule nicht angenommen werden.

Es besteht so gut wie keine Chance mehr, dass an der Büttgener Grundschule Budica zum Jahr 2019/2020 vier Eingangsklassen gebildet werden. Das merkte man auch an den Fragen, die Iris Spitzer im Schulausschuss stellte: Gemeinsam mit anderen Eltern hatte sie sich für die Bildung einer vierten Eingangsklasse eingesetzt. Was sie jetzt beklagte. „Es gibt für uns keine vernünftige Entscheidungsgrundlage, an welcher Grundschule wir unsere Kinder anmelden sollen.“ Da die Eltern gehofft hatten, dass ihre Kids doch noch in Büttgen eingeschult werden könnten, habe man den „Tag der offenen Tür“ an anderen Schulen nicht genutzt. „Wir erwarten, dass die Stadt Verantwortung übernimmt. Was können Sie uns anbieten?“, fragte Iris Spitzer.