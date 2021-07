Unterführung in Kaarst-Büttgen : Vom Schandfleck zum Blickfang

Büttgen Innerhalb von zwei Wochen ist die Bahnhofsunterführung in Büttgen neu gestaltet worden. Bei den Motiven wurde vor allem auf den lokalen Bezug geachtet. Lob gibt es auch von der Bürgermeisterin.

Vom Schandfleck zum Blickfang: So lässt sich die Entwicklung der Bahnunterführung in Büttgen knapp zusammenfassen. Schließlich wurde sie jetzt innerhalb von nur zwei Wochen kunstvoll umgestaltet – und zwar im Zuge des „Sonderprogramms Kommunale Verkehrsinfrastruktur ÖPNV“, das vom Land NRW initiiert wurde.

„Die Gestaltung der Bahnhöfe soll immer einen Bezug zum Umfeld haben“, teilt ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Diese Vorgabe wurde auch in Büttgen elegant berücksichtigt – unter anderem in Form der Radsportabteilung des VfR Büttgen. „Die örtliche Radsporthalle ist Landesleistungsstützpunkt und Olympiasieger Udo Hempel fuhr im Trikot des VfR Büttgen. 2017 führte die Tour de France durch Büttgen“, erklärt der Sprecher und nennt Handballer Florian Kehrmann, der in Büttgen aufwuchs und ebenfalls eine bekannte Persönlichkeit ist, als weiteres Beispiel. Auch das Wappen der tief im Ort verwurzelten St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft ist zu sehen. Bürgermeisterin Ursula Baum hat sich bereits ein Bild von den ersten Ergebnissen der Gestaltung der Bahnunterführung gemacht: „Ich freue mich sehr, dass die Bahnhofsunterführung nun ansprechend gestaltet wird. Lange Zeit war dieser Ort eher dunkel und schmutzig, das haben auch die Bürgerinnen und Bürger so empfunden“, sagt sie. Immer wieder hätten sie entsprechende Beschwerden erreicht. Umso schöner sei es, dass nun „endlich eine bunte und helle Gestaltung der Wände erfolgt, die vor allem auch Motive mit Bezug zum Ortsteil Büttgen enthalten wird“.