Analyse des Fahrradbeauftragten : Kaarst ist noch kein Radfahrer-Paradies

Die Kreuzung, an der sich Maubisstraße, Mittelstraße, Friedensstraße und Neusser Straße treffen, wird immer wieder als Gefahrenstelle für Radfahrer genannt. Foto: jasi Foto: Simon Janßen

Kaarst Horst Luhmer ist seit November 2020 Fahrradbeauftragter der Stadt. Es konnten zwar bereits Verbesserungen erreicht werden, doch noch stellt der 73-Jährige Kaarst nur ein mittelmäßiges Fahrrad-Zeugnis aus.

Auf der Neusser Straße gibt es aber noch einen Kritikpunkt: Der Fahrradbeauftragte stellt immer wieder fest, dass Autofahrer verbotenerweise auf dem Schutzstreifen für Radfahrer parken, zum Beispiel vor dem Kiosk. Was er in diesem Zusammenhang beklagt: „Das falsche Parken wird nicht geahndet.“ Mit Blick auf Büttgen fällt ihm auf, dass ein Ratsbeschluss nicht umgesetzt wurde: Es geht um die Eduard-Klüber-Straße, eine Einbahnstraße. Beschlossen war, dass Radfahrer diese Straße in beiden Fahrtrichtungen benutzen dürfen. „Warum tut sich hier nichts?“, möchte Luhmer wissen, zumal der Ratsbeschluss ohne großen finanziellen und personellen Aufwand umgesetzt werden könne.