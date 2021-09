Ausstellung im Bebop : Künstler fotografieren Corona-Pandemie

Kaarst Einen Einblick, wie sie die Pamdemie erlebt haben, geben Künstler in der Ausstellung „Masked Emotions“ im Jugendzentrum Bebop an der Pestalozzistraße.

Seit anderthalb Jahren hält die Corona-Pandemie die Welt in Atem und hat das Leben vieler Menschen auf den Kopf gestellt. Einen Einblick, wie sie die Pandemie erleben, geben Max Schubert, Cenk Baumann, Fritz Herbort und Daniel Stein bei der fotografisch-lyrischen Ausstellung „Masked Emotions“ im Jugendzentrum Bebop (Pestalozzistraße 1). Am kommenden Freitag (3. September) um 19 Uhr ist die Vernissage. Wer es am Freitagabend nicht schafft, kann die Ausstellung am Samstag (4. September, 11 bis 16 Uhr) noch besuchen.