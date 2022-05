Tönisvorster Jugendausschuss : Jugendzentren hielten während der Pandemie Kontakt

Im November vergangenen Jahres wurde die Multifunktionsfläche am Jugentreff „Das Wohnzimmer“ in Vorst eröffnet. Auch dadurch verzeichnet die Einrichtung viele neue Besucher. Foto: Norbert Prümen

Tönisvorst Im Tönisvorster Jugendausschuss ging es jetzt um die Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche. Dank der Arbeit der städtischen Jugendeinrichtungen seien die Folgen bei vielen nicht so schwerwiegend wie befürchtet.

Petra Schippers und Anette Wackers vom Jugendfreizeitzentrum JFZ in St. Tönis und Joanne Thiedecke von der Vorster Jugendfreizeiteinrichtung „Das Wohnzimmer“ wurden jetzt im Ausschuss für Vielfalt, Jugend, Senioren, Gesundheit, Soziales und frühkindliche Bildung für ihre Arbeit, auch während der Pandemie, in den höchsten Tönen gelobt. Und die Frauen hatten einen kleinen Wunschzettel mitgebracht. So möchten sie, dass die neue Multifunktionsfläche an der Gerkeswiese, die sehr gut angenommen wird, über die Öffnungszeiten der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung „Das Wohnzimmer“ hinaus zugänglich ist. Und in St. Tönis wünscht man sich eine Tischtennisplatte.

So sehr die Arbeit in den Kinder- und Jugendzentren gelobt wurde: Im Ausschuss zeigte man sich verärgert darüber, dass Vertreterinnen und Vertreter der Jugendeinrichtungen nicht zur Eröffnung der Multifunktionsfläche im November vergangenen Jahres eingeladen worden waren. Und sie waren erfreut zu hören, dass sich die Investition gelohnt hat, dass diese Attraktion für neue Gesichter auch im „Wohnzimmer“ sorgt.

Christiane Tille-Gander sagte: „Über die Auswirkungen der Pandemie auf die Kinder und Jugendlichen machen wir uns keine Sorgen.“ Diese Auffassung teilt auch Lars Schaath: „Unsere Fachkräfte in allen Bereichen sind sensibilisiert für diese Thematik, und wir haben das Glück, dass die Pandemie in Tönisvorst keine gravierenden Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche erkennen lässt.“

Zu den Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche in Tönisvorst hatten die Grünen vor der Sitzung schriftlich zahlreiche Fragen gestellt. Die Verwaltung antwortete in ihrer Vorlage zur Sitzung: Kinder unter sechs Jahren seien in Zeiten der pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen „selbstverständlich erheblichen Belastungen und Herausforderungen ausgesetzt“ gewesen. „Glücklicherweise sind nach einhelliger Meinung unserer Einrichtungsleitungen wie auch der zuständigen Stellen des Kreises Viersen bei der überragenden Mehrzahl der von uns betreuten Kinder jedoch keine schwerwiegenden oder nachhaltigen Entwicklungsverzögerungen erkennbar.“ Das Interesse der Kinder und Jugendlichen am Angebot der Tönisvorster Freitzeiteinrichtungen sei auch in Zeiten der pandemiebedingten Einschränkungen außergewöhnlich hoch gewesen. Der Kontakt zu den meisten der jungen Menschen oder ihren Eltern sei dank der intensiven Nutzung der Sozialen Medien auch während der Schließung der Einrichtungen nie gänzlich abgerissen. Und sobald die dort offerierten Aktivitäten mit einer zunächst noch begrenzen Teilnehmerzahl wieder aufgenommen werden durften, war die Resonanz sofort außergewöhnlich hoch, so die Verwaltung weiter. Neben vielen den Mitarbeitern bereits bekannten Jugendlichen wurden zudem auch neue Besucher gewonnen.