„Film ab“ in Kaarst : Geändertes Kino-Programm im September

Kaarst Nach dem Re-Start am 11. August hat das Kaarster Kino auch im September wieder einige Highlights zu bieten. Allerdings müssen sich die Besucher auf für Kaarster Verhältnisse besondere Vorführungszeiten einstellen. Ein Überblick.

So wird am Mittwoch, 1. September, um 17 Uhr die deutsche Komödie „Kaiserschmarrndrama“ gezeigt. Die Vorstellung um 20 Uhr entfällt, weil die Schule für das Albert-Einstein-Forum Eigenbedarf angemeldet hat. Der Film „Kaiserschmarrndrama“ handelt von einem niederbayerischen Provinzpolizisten Franz Eberhof, dessen Co-Ermittler nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt und ihm die Schuld dafür gibt. Der Film dauert 96 Minuten. Eine Woche später (8. September) gibt es den Film „Die Unbeugsamen“ zu sehen, einen Dokumentarfilm über die Rolle von weiblichen Politikerinnen in der Bonner Republik. Um 20 Uhr wird dann noch einmal das „Kaiserschmarrndrama“ gezeigt. Am 15. September gibt es wieder nur eine Vorstellung. Diesmal aber nicht wegen Eigenbedarf, sondern weil der Film „Fabian oder Der Gang vor die Hunde“ mit 186 Minuten Überlänge hat. Deshalb heißt es an diesem Tag ausnahmsweise um 19 Uhr „Film ab“. Das Drama ist ein Sittengemälde der Weimarer Republik und erzählt die Geschichte eines Moralisten, der auf den Sieg der Anständigen wartet, an den er selbst nicht mehr glaubt. Am 22. September wird um 17 und um 20 Uhr der Streifen „Der Hochzeitsschneider von Athen“ gezeigt, am 29. September „Der Rosengarten von Madame Vernet“ ebenfalls um 17 und um 20 Uhr. Es gilt, die die 3G-Regelung zu beachten. Vor dem Betreten des Kinos muss ein Nachweis über erfolgte Impfung, Genesung oder einen Negativtest vorgelegt werden. Geändert hat sich auch die Sitzplatzbelegung.