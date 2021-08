Änderung der Coronaschutzverordnung : Skateranlage in Büttgen ist wieder geöffnet

Büttgen Die Skateranlage hat ab sofort wieder geöffnet. Täglich zwischen 7 Uhr und 22 Uhr können Kinder und Jugendliche die Anlage frei nutzen.

Vor rund drei Wochen wurde in der Facebook-Gruppe „Du bist Büttger, wenn...“ die Frage gestellt, warum die Skateranlage an der Hermann-Dropmann-Bezirkssportanlage wieder geöffnet wird und wies sie überhaupt abgesperrt ist. Schließlich müssten die Kinder und Jugendlichen aus Büttgen dadurch auf die Pumptrack-Anlage in Holzbüttgen ausweichen, die allerdings ein wenig anders aufgebaut ist als die Rampe in Büttgen. Weitere Alternativen zu der Skateranlage stehen an der Stadtparkhalle in Kaarst, in Neuss, Kleinenbroich oder Willich. „Um den Vereinssport unter den Auflagen der Coronaschutzverordnung zu ermöglichen, musste die Nachverfolgbarkeit gegeben sein. Deshalb wurde die Skateranlage gesperrt“, heißt es auf Anfrage bei der Stadtverwaltung.