Kultur in Wermelskirchen : Kunst auf Karten in der Galerie am Markt

Kunst auf Postkarten: 130 Motive von 17 Künstlern sind in der Galerie „Markt 9“ zu sehen - und für wenig Geld zu kaufen. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Mit einer Vernissage hat der Kunstverein am Markt 9 seine Ausstellung „Schicke Karten“ eröffnet. Sie ist im Juni noch an drei Tagen geöffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Doris Spickermann hat einen Spaßvogel gemalt. Blautöne, dazu gelb, ein heiteres Tier, das zu stolzieren scheint. Birgit Hoffmann-Kraus hat sich für eine Radierung entschieden und den Kölner Dom samt Rheinufer in Szene gesetzt. Und wer Anna Hetzels Werk betrachtet, dessen Heimatherz schlägt etwas höher: Sie hat Wermelskirchen eine eigene kleine Skyline verpasst. Und dazu den Slogan: WK – Wunderschöne Kleinstadt. Michael Dangel hat mit seinem Paintboard-Sketch Mut zum Absprung gemacht: „Jump“ hat er das Werk betitelt. Vier Werke, vier Techniken, vier Botschaften. Sie sind nur ein Ausschnitt der neuen Ausstellung, die der Kunstverein am Freitag in der Galerie Markt 9 eröffnet hat.

Insgesamt 17 Künstler beteiligen sich mit 130 Motiven an der besonderen Ausstellung: Statt auf Leinwänden hat die Kunst mit der Aktion „Schicke Karten“ einen Platz auf Postkarten gefunden. Damit wird sie nicht nur für jeden erschwinglich, sondern zieht auch ihre Kreise. Denn der Kunstverein lädt ausdrücklich dazu ein, die Karten auf den Weg zu schicken – statt die nächste Mail zu verfassen oder den nächsten Kommentar bei Facebook zu posten. „Das würde uns gefallen, wenn die Karten so auf den Weg geschickt werden“, sagt Michael Dangel, Vorsitzender des Kunstvereins, bei der Eröffnung.

Die neue Ausstellung, für die in der Galerie viele dünne Fäden gespannt worden sind, um daran mit Klemmen die Postkarten zu befestigen, offenbart aber vor allem die Vielfältigkeit im Verein. Wer an den Reihen der Postkarten entlang geht und sich Zeit nimmt für die Motive, der entdeckt so viele Techniken und so viele Perspektiven, dass er bereichert nachhause geht. „Trotz der Individualität jedes einzelnen Künstlers ist so ein Gesamtkunstwerk entstanden“, sagt Michael Dangel und deutet auf die Fäden samt Karten.

Die Künstler des Vereins hätten sich schnell für die Idee begeistert und ihre Werke für die Postkarten beigesteuert. Die einzige Vorgabe: Das Format muss passen. Alle anderen Entscheidungen waren den Künstlern selbst überlassen. Und so finden sich viele abstrakte Motive auf den Postkarten, aber auch Fotos. Manchmal muss der Betrachter noch einen Schritt näher kommen um zu entdecken, ob es sich um eine Zeichnung oder eine Fotografie handelt – wie etwa bei dem schönen Bild, das das Galeriegebäude am Markt zeigt. „Am Anfang konnten wir uns noch gar nicht vorstellen, wie so viele verschiedene Motive, Themen und Techniken in eine Ausstellung passen sollen“, sagt Dangel, „aber sie tun es.“