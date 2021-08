Kunstcafé Einblick in Kaarst : „Senioren Kino plus“ kehrt mit Neuerung zurück

Am Mittwoch startet in Kaarst wieder das „Senioren Kino plus“. Foto: Klaus Stevens

Kaarst Im Albert-Einstein-Forum wird ab Mittwoch mit dem „Senioren Kino plus“ wieder die Kooperation mit dem Seniorenbeirat der Stadt Kaarst und dem Kunstcafé Einblick aufgenommen.

Dazu kann man sich vertrauensvoll im Vorfeld direkt an den Verein (Telefon 02131 5954422) oder am Kinotag im Kunstcafé Einblick an Brigitte Albrecht wenden. Das Seniorenkino startet am Mittwoch um 16 Uhr, um 17 Uhr wird dann die Komödie „KaiserschmarrnDrama“ gezeigt.