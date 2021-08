Künstlerin aus Kaarst : So werden aus Milchtüten echte Kunstwerke

Ille Mularski wandelt in ihrer Freizeit leere Milchpackungen in Blumenvasen und andere Gefäße um. Sie hat schon ein paar davon hergestellt. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Zu Beginn des Lockdowns vor eineinhalb Jahren hat die Kaarster Künstlerin Ille Mularski begonnen, leere Milchverpackungen umzugestalten.

Sie leuchten in bunten Farben, vereinigen grafische und florale Muster und waren in einem früheren „Leben“ mal Milchtüten: Die Kaarster Künstlerin Ille Mularski hat mit Beginn des ersten Lockdowns der Corona-Pandemie zahlreiche Milch- und auch einige Saftverpackungen zu echten Kunstwerken umgestaltet. „Die Idee kam mir, als ich kleine Blumentöpfe in Tischschmuck verwandeln wollte“, erzählt sie. Ille Mularski stellte fest, dass die Töpfe genau in eine abgeschnittene Milchtüte passten – das war die Geburtsstunde dieses besonderen Milchtüten-Upcycling.