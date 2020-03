Angebot in Kaarst : Taxifahrer bietet kostenlosen Einkaufsservice an

Kaarst Taxifahren kostet normalerweise Geld. In diesen Tagen fährt Safeer Ahmed allerdings umsonst durch die Gegend. Der Taxiunternehmer hilft bedürftigen Menschen, indem er für sie einkauft oder zur Apotheke fährt und Medikamente besorgt.

Gemeinsam mit rund 50 Kollegen ist er im Kreis Neuss 24 Stunden für die Bedürftigen erreichbar. „Wenn jemand anruft oder eine SMS schreibt, rufe ich zurück“, sagt er. In Kaarst hat er die Hilfsaktion am vergangenen Dienstag gestartet und will sie so lange aufrecht erhalten, bis die Corona-Krise vorbei ist. Menschen, die seine Hilfe in Anspruch nehmen wollen, müssen ihm eine Liste mit Sachen schicken, die sie benötigen. Dann fährt Safeer Ahmed in die Supermärkte und kauft ein und legt die Waren in einer Tüte vor die Haustür. Dort liegt dann ein Briefumschlag mit dem Geld. „Mich als Taxifahrer kennen viele Leute, und das ist eine Vertrauenssache. Ich würde gerne noch mehr Menschen helfen“, sagt Ahmed. Für eine Lieferung benötigt er rund eine Stunde – je nachdem, ob er in mehrere Supermärkte fahren muss oder nicht. Nur eine Sache kann Ahmed nicht versprechen: Klopapier. „Die Leute bedanken sich bei mir mit Tränen in den Augen“, sagt Ahmed. Vor allem bei Facebook macht er Werbung für sein Hilfsangebot, doch viele ältere nutzen das soziale Medium nicht. Wer das Angebot von Safeer Ahmed annehmen möchte und Hilfe beim Einkaufen braucht, kann sich bei ihm unter der Nummer 015771340370 melden.