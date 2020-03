Aktuelle Zahlen : 57 Infektionen mit dem Coronavirus im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Neuss Aktuell ist im Rhein-Kreis Neuss bei 57 Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. 902 Personen stehen als begründete Verdachtsfälle unter Quarantäne.

Das teilt der Rhein-Kreis mit. Von den mit dem Virus infizierten Personen wohnen 17 in Meerbusch, je 11 in Grevenbroich und Kaarst, 8 in Neuss, je 4 in Korschenbroich und Dormagen sowie 2 in Jüchen. Zwei Personen aus dem Kreisgebiet sind bereits wieder von der Infektion genesen. Kreisweit wurden aktuell noch 902 Personen als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in Quarantäne gesetzt.