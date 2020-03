Rhein-Kreis Neuss : Jetzt anmelden – Newsletter der NGZ zur Corona-Lage

Eine tägliche Extra-Ausgabe des kostenlosen Newsletters „Total lokal“ informiert über die Corona-Nachrichtenlage in im Rhein-Kreis Neuss. Anmelden können Sie bei RP Online/NGZ Online. Foto: RP

Rhein-Kreis Der direkte Dialog mit den Lesern ist uns wichtig – auch und gerade in einer Zeit, in der die Corona-Krise unsere Region mit voller Härte trifft. Deshalb bieten wir Ihnen ab sofort täglich am frühen Abend eine Sonderausgabe unseres Newsletters „Total lokal“ mit aktuellen Hinweisen zur Corona-Nachrichtenlage in Ihrer Stadt.

Samstags erhalten Sie weiter den gewohnten Newsletter mit einem Rückblick auf die Woche und Verweisen auf besondere Themen zum Wochenende.

Zudem bietet der Newsletter eine wichtige Antwortfunktion. Sie sind eingeladen, Ihren Kommentar zu geben, Hinweise zu senden und Fragen zu stellen. NGZ-Redaktionsleiter Frank Kirschstein antwortet gern oder bittet einen seiner Kollegen im Team um die Bearbeitung.

Der Newsletter „Total lokal“ ist ein kostenloses Angebot und kommt als elektronische Post auf Anforderung zum Leser. Wenn Sie die Corona-Sonderausgabe des Newsletter täglich in Ihrem Mailfach finden wollen, melden Sie sich einfach an unter www.ngz-online.de/totallokal-redaktion. Wer den samstäglichen Newsletters „Total lokal“ bereits abonniert hat, erhält die täglichen Informationen zur Corona-Lage in der Region automatisch.

(NGZ)