Einkaufshilfen in Grevenbroich gesucht : Kirche und Caritas starten Hilfsprojekt für Risikogruppen

Grevenbroich Ältere oder chronisch Kranke zählen zur Corona-Risikogruppe. Sie sind aufgerufen, ihre Häuser nicht mehr zu verlassen. Um diese Menschen zu unterstützen, startet die katholische Kirche in Grevenbroich gemeinsam mit der Gemeindecaritas ein kostenloses Hilfsprojekt.

„Wir wollen in der Krise solidarisch sein und Menschen in unserer Nähe helfen“, sagt Diakon Manfred Jansen. Ab sofort soll ein Netz von Ehrenamtlichen aufgebaut werden, die eine „Patenschaft“ für eine oder mehrere Personen übernehmen wollen. Die Aktion soll in allen Pfarrverbänden in Grevenbroich stattfinden, also in Elsbach-Erft, Niedererft und Vollrather Höhe. Wer sich als Ehrenamtler engagieren möchte oder Hilfe benötigt, kann sich unter der Rufnummer 0170 8450782 melden. Diese Hotline ist montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr besetzt.