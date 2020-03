Zu wenig Helfer im Einsatz : Corona-Krise – Tafel stoppt Ausgabe

Leverkusen Die Einrichtung bekam in den vergangenen Woche weniger einwandfreie Ware. Nun fehlt es an Helfern.

Zwar hatte die soziale Einrichtung, die in ganz Leverkusen 7200 Menschen und ihre Angehörigen bislang mit rund 80 Tonnen Lebensmitteln versorgte, in den vergangenen Wochen „deutlich weniger“ einwandfreie Nahrungsmittel erhalten, die im Wirtschaftsprozess nicht mehr verwendet werden können. Das alleine war aber nicht der Grund, warum der Vorstand in einer Videokonferenz einstimmig beschlossen hatte, dass sämtliche Ausgabestellen und das Büro der sozialen Einrichtung vorübergehend geschlossen werden. „Wir haben zuletzt lange diskutiert und nach Lösungen gesucht, ob und wie wir den Bedürftigen helfen können“, berichtete Endlein. Seit einer Woche waren die Strukturen an der Ausgabe verändert worden.