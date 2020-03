Landrat Rhein-Kreis Neuss : „Wenn sich die Bevölkerung nicht freiwillig an die dringenden Empfehlungen hält, bleibt nur noch die Ausgangssperre“

Rhein-Kreis Neuss Die Stadt Leverkusen hat eine Teilausgangssperre verhängt. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke findet Einzellösungen nicht glücklich. Er appelliert an die Bevölkerung, sich an Verhaltensregeln zu halten, andernfalls sei eine Ausgangssperre unvermeidlich.

Auf Anfrage teilt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke mit, dass er nichts von Einzellösungen halte. Ob es auch im Rhein-Kreis Neuss eine Ausgangssperre geben wird, dafür sei der morgige Samstag entscheidend. „Wenn sich die Bevölkerung nicht freiwillig an die dringenden Empfehlungen und Anordnungen hält und sich Menschen zum Beispiel weiter in Gruppen treffen, bleibt nur noch die Ausgangssperre", sagt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Deshalb sei es richtig, wenn bundesweit auch Mobilfunktdaten ausgewertet würden, um festzustellen, wie die Menschen ihr Verhalten ändern.

Die Stadt Neuss werde keine singuläre Lösung treffen, sagt ein Sprecher der Stadt. Die Stadt habe aber die Mannschaft verstärkt, die zu Kontrollen unterwegs sind. So soll auch am Wochenende sichergestellt sein, dass auch in den Neusser Ortsteilen die per Erlass vorgenommenen Einschränkungen kontrolliert werden können.