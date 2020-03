Gartencenter Schmitz in Kaarst : Hochsaison für Hobbygärtner – Sichtschutz vor Nachbarn boomt

Büttgen Wochenlang hat es gefühlt jeden Tag geregnet, seit einigen Tagen hat der Frühling Einzug gehalten.

Die schönen Sonnentage werden allerdings durch die Corona-Krise überschattet. Aber: Noch dürfen Gartencenter wie gewohnt ihre Ware verkaufen. So auch das Gartencenter Schmitz und die dazugehörige Baumschule. Und da in dieser schwierigen Zeit viele Leute zu Hause in den eigenen vier Wänden bleiben müssen, läuft das Geschäft noch. „Gerade jetzt rücken die eigenen vier Wände in den Vordergrund“, sagt Lukas Schmitz vom gleichnamigen Gartencenter in Büttgen. Bei ihm sind derzeit hohe Hecken sehr gefragt. „In Zeiten des Baubooms suchen unsere Kunden einen Sichtschutz zu den Nachbarn“, sagt er. In seinem Pflanzencenter gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Gartenpflanzen in unterschiedlichen Größen: Eiben, Lebensbäume, Lorbeer oder Buchen. „Erst letzte Woche haben wir zehn Meter große Zypressen vor einen mehrstöckigen Neubau gepflanzt“, sagt Schmitz. Derzeit wird auch in Kaarst jede kleinste Ecke zugepflastert, da wollen die Menschen sich ein bisschen ihrer Privatsphäre erhalten, glaubt der Junior-Chef. „80 Prozent der Deutschen wollen Pflanzen als Sichtschutz haben“, sagt Gerhard Schmitz. Noch hat das Gartencenter geöffnet. Wie lange, kann Schmitz nicht sagen, da niemand wisse, wie es mit den Beschränkungen im Hinblick auf das Coronavirus weitergeht.